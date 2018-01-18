В Димитровграде прошли женские чемпионат и первенство ПФО по боксу

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"Боксом занимаются не только мужчины! В Димитровграде прошли женские чемпионат и первенство ПФО. Боксерши школы «Ринг» (где недавно былДмитрий Азаров) завоевали 4 медали. Золото - А. Ашихмина, серебро - Г. Лезина, бронза - М. Ухина. Еще золото у Д.Трифоновой (Чапаевск, ДЮСШ №3)", - сообщает минспорта СО в своем Твиттере.