В Димитровграде прошли женские чемпионат и первенство ПФО по боксу
18 января 2018 14:55
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ЧМ-2018
18 января 2018 15:48
В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений и выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в точках на... ЧМ-2018
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18 января 2018 10:59
Она начнет работать с 22 января. ЧМ-2018
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17 января 2018 10:32
Это назвали деформационным швом. ЧМ-2018
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Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
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7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
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17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Спорт в регионе
18 января 2018 15:04
Соревнования проводятся под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Спорт в регионе
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18 января 2018 14:55
Спорт в регионе
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17 января 2018 23:35
В предварительный список лиц, в отношении которых могут быть введены российские санкции, включены глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди,... Спорт в регионе
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17 января 2018 17:11
Одним из ключевых отличий зимней рыбалки от летнее является внешний вид и принцип функционирования снастей для ловли. Здесь нет мощных катушек и длинных... Спорт в регионе
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16 января 2018 15:39
В Москве состоялся всероссийский турнир по современному пятиборью. Спорт в регионе
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16 января 2018 11:18
Он расположится а на площадке снесенного бассейна "Чайка". Спорт в регионе
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15 января 2018 19:34
В турнире приняли участие 306 спортсменов из 26 регионов России. Спорт в регионе
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Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
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15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
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12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
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24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
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8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
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6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
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Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
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6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
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17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
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11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
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13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
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6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
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Мероприятия