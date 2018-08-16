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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Чапаевске завершается строительство крытого катка

16 августа 2018 11:41
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В Чапаевске завершается строительство крытого катка Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей.
Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей.

В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство нового спортивного объекта - крытого катка, который станет первым сооружением подобного рода в городе.

Проект крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске получил положительное заключение госэкспертизы. Новый объект возводят рядом с уже действующим спортивным комплексом «Луч».

Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей, в том числе предусмотрены 16 мест для маломобильных граждан. Общая площадь трехэтажного здания составляет 50 000 кв. метров. Размер ледового поля катка – 30х60м.
Объект будет включать тренажерные, раздевалки, комнаты инструкторского состава, судейскую, тренерскую, санузлы, душевые, помещение для хореографии и ритмической гимнастики, вестибюль, гардероб, кассу, комнату администратора, буфет, вспомогательные помещения для проката и хранения коньков с кабинами для переодевания, мастерскую для заточки коньков, медпункт, комнату охраны, радиоузел.
Крытый каток планируется открыть до конца текущего года. Стоимость всех работ - 350 млн рублей. Возводится спортивный объект на средства областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.

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