В Чапаевске завершается строительство крытого катка
16 августа 2018 11:41
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В Чапаевске на финишную прямую вышло строительство нового спортивного объекта - крытого катка, который станет первым сооружением подобного рода в городе.
Проект крытого катка с искусственным льдом в Чапаевске получил положительное заключение госэкспертизы. Новый объект возводят рядом с уже действующим спортивным комплексом «Луч».
Ледовая арена рассчитана на 400 зрителей, в том числе предусмотрены 16 мест для маломобильных граждан. Общая площадь трехэтажного здания составляет 50 000 кв. метров. Размер ледового поля катка – 30х60м.
Объект будет включать тренажерные, раздевалки, комнаты инструкторского состава, судейскую, тренерскую, санузлы, душевые, помещение для хореографии и ритмической гимнастики, вестибюль, гардероб, кассу, комнату администратора, буфет, вспомогательные помещения для проката и хранения коньков с кабинами для переодевания, мастерскую для заточки коньков, медпункт, комнату охраны, радиоузел.
Крытый каток планируется открыть до конца текущего года. Стоимость всех работ - 350 млн рублей. Возводится спортивный объект на средства областного бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.
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