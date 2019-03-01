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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Третий сбор молодёжной команды "Крыльев Советов" позади

1 марта 2019 10:10
91
Третий сбор молодёжной команды
Футболисты 1 марта сыграют с резервистами "Локомотива".

Накануневечером подопечные Владимира Кухлевского отправились в Москву, где 1 марта сыграют с резервистами "Локомотива".
Игра пройдёт на "Арене Сапсан" в 14:00 (время самарское).


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