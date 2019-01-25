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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинские фигуристы выходят на белорусский лед!

25 января 2019 14:00
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Тольяттинские фигуристы выходят на белорусский лед! В Минске проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.
В Минске проходит чемпионат Европы по фигурному катанию.

Сегодня, 25 января борьбу за медали начинают танцевальные пары. Среди участников - тольяттинская пара Софья Евдокимова-Егор Базин. 12:40 (мск) МатчАрена, 14:15 МатчТВ, сайт 1 канала. Болеем за наших!
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Комментарии



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