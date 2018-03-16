Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе
16 марта 2018 11:15
56
Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира WTA, проходящего в Индиан-Уэллсе, одержала уверенную победу над десятой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер.
Встреча завершилась со счетом 0:2 (0:6; 2:6) в пользу российской теннисистки. Россиянка оформила победу за 58 минут.
В полуфинале престижного турнира Касаткина сразится с восьмой ракеткой мира американкой Винус Уильямс. Матч состоится в субботу, 17 марта.
Во втором полуфинальном матче сыграют румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
15 марта 2018 17:28
С начала кампании зарегистрировано уже более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения... ЧМ-2018
211
15 марта 2018 15:49
Работать в дни матчей будут и национальный парк «Самарская Лука» и «Жигулевский заповедник» ЧМ-2018
231
15 марта 2018 12:58
Визит состоится 21 марта. ЧМ-2018
271
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7010
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7549
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7403
Спорт в регионе
16 марта 2018 11:15
Она сразится с восьмой ракеткой мира американкой Винус Уильямс. Спорт в регионе
56
15 марта 2018 17:23
«Самара» сейчас идет в турнирной таблице на первом месте. Спорт в регионе
238
15 марта 2018 16:46
В турнире примут участие восемь команд из восьми регионов России. Самарскую область на соревнованиях будет представлять самарская «Комета». Спорт в регионе
274
15 марта 2018 16:18
Среди всех категорий населения Самарской области. Спорт в регионе
285
15 марта 2018 15:21
Футбольная ассоциация Англии (FA) провела совещание, посвященное возможному бойкоту чемпионата мира 2018 года. FA приняла решение о невмешательстве футболистов и... Спорт в регионе
232
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
805
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
703
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
648
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1338
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
840
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
913
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1522
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
846
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4078
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2321
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2770
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2661
Мероприятия