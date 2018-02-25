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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уступила в финале турнира в Дубае

25 февраля 2018 11:58
239
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина уступила в финале турнира в Дубае Она станет второй ракеткой России.
Она станет второй ракеткой России.

24 февраля, в Дубае завершился женский международный теннисный турнир серии Премьер Dubai Duty Free Tennis Championships. В финале одиночного разряда россиянка Дарья Касаткина встречалась с 23-летней четвертой ракеткой мира Элиной Свитолиной (Украина), кстати, действующей обладательницей титула.

В Дубае воспитанница тольяттинского тенниса провела несколько тяжелых, но весьма красивых поединков, выбив из турнира таких сильных теннисисток, как Агнешка Радваньска (Польша), Йоханна Конта (Великобритания), Елена Веснина (Россия), Гарбинье Мугурса (Испания). Последние две встречи продолжались почти по три часа, что не могло не отразиться на силах спортсменки. И сегодня Даше явно не хватило свежести.
Эллина защитила свой титул, потратив на этой чуть больше часа. 6:4. 6:0.
Ну, а Касаткина впервые в карьере станет 20 ракеткой мира (и второй ракеткой России), пишет TLTgorod.
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