Тольяттинская Мега-Лада 10 ноября проведет презентацию ледовой команды

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В субботу, 10 ноября, в семейном торговом центре «Акварель» (Южное шоссе, 6) спортивный клуб «Мега-Лада» проведет официальную презентацию обновленного состава команды по мотогонкам на льду, в котором тольяттинская дружина будет выступать на российских и международных турнирах в предстоящем сезоне 2018/2019. Дата мероприятия выбрана неслучайно – в конце этого месяца тольяттинские гладиаторы отправятся на предсезонные учебно-тренировочные сборы, после чего 8 и 9 декабря гонками первого и второго этапов Командного чемпионата России в Суперлиге в нашей стране официально откроют очередной ледовый сезон.На СТК им. Анатолия Степанова старт мотогонкам на льду дадут 22 и 23 декабря – в эти дни пройдет финал № 1 Личного чемпионата России, победитель и призеры которого сформируют национальную сборную. Ей 16 и 17 февраля в Тольятти предстоит побороться за 37-й чемпионский титул в финале Командного чемпионата мира 2019. Также 2 и 3 февраля на СТК им. Анатолия Степанова впервые пройдет командный Кубок России среди юниоров, а завершится сезон мотогонок на льду в Тольятти 23 и 24 февраля заключительными раундами Командного чемпионата страны в Суперлиге.Презентация ледовой команды СК «Мега-Лада» в ТЦ «Акварель» будет проходить с 16.00 до 18.00. На праздник приглашены первые лица города и почетные гости. Болельщиков и поклонников мотоспорта ждет развлекательная шоу-программа, конкурсы, викторины и розыгрыши призов, а главное – возможность получить автографы и сделать фото с любимыми спортсменами, будущими и уже признанными звездами мотогонок на льду во всем мире.