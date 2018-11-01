Теннисистка Дарья Касаткина: 2018 год – лучший сезон в моей карьере
1 ноября 2018 13:10
54
«2018-й — лучший сезон в моей карьере. Я счастлива. Было много взлетов и падений, но в общем и целом это был очень удачный сезон», - приводит слова Касаткиной пресс-служба турнир в Чжухае «Элит Трофи».
Россиянка потеряла шансы на выход из группы на турнире в Чжухае. На прошлой неделе она стала обладательницей Кубка Кремля. В нынешнем сезоне Касаткина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга лучших теннисисток мира, пишет "Советский спорт".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
489
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
376
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
833
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7604
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8147
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7895
Спорт в регионе
1 ноября 2018 13:10
Спортсменка из Тольятти подвела итоги сезона. Спорт в регионе
53
1 ноября 2018 12:41
В прошлом году горожане были более довольны. Спорт в регионе
82
1 ноября 2018 10:10
Следующий матч «Самара» сыграет 3 ноября. Спорт в регионе
124
31 октября 2018 22:39
Власти Самарской области намерены оказать содействие двукратному чемпиону России в поиске спонсоров для возвращения в элиту. Спорт в регионе
251
30 октября 2018 22:01
Победную шайбу забивает игрок "Лады" Александр Тимирёв. Спорт в регионе
268
30 октября 2018 19:31
Среди болельщиков - и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Спорт в регионе
317
30 октября 2018 18:25
Основанием для такого решения названо несоблюдение требований части 9-й статьи 13 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и порядка госаккредитации. Спорт в регионе
305
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
497
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
609
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
588
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
641
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
580
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1156
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
905
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1284
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1347
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2461
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1854
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2027
Мероприятия
Большой юбилей Детского музыкального театра «Задумка»: коллектив театра подготовил для зрителей два культурных мероприятия