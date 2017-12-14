Студентка ПВГУС Тольятти вошла в состав Олимпийской сборной

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Ольга Кучерук, студентка Поволжского государственного университета сервиса, вошла в состав сборной России, которая примет участие в зимних Олимпийских играх Они пройдут в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. Накануне стало известно, что Олимпийское собрание поддержало участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в нейтральном статусе. О том, согласятся ли сами спортсмены выступать под нейтральным флагом, станет известно не раньше января 2018 года.Отметим, что спортивная карьера Ольги складывается достаточно успешно, до вхождения в состав Олимпийской сборной, она много лет занимала лидирующие позиции в составе юниорской сборной России по лыжным гонкам, сообщает ПВГУС.