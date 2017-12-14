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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Студентка ПВГУС Тольятти вошла в состав Олимпийской сборной

14 декабря 2017 12:00
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Студентка ПВГУС Тольятти вошла в состав Олимпийской сборной Согласятся ли сами спортсмены выступать под нейтральным флагом, станет известно не раньше января 2018 года.
Согласятся ли сами спортсмены выступать под нейтральным флагом, станет известно не раньше января 2018 года.

Ольга Кучерук, студентка Поволжского государственного университета сервиса, вошла в состав сборной России, которая примет участие в зимних Олимпийских играх Они пройдут в корейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года. Накануне стало известно, что Олимпийское собрание поддержало участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде в нейтральном статусе. О том, согласятся ли сами спортсмены выступать под нейтральным флагом, станет известно не раньше января 2018 года.

Отметим, что спортивная карьера Ольги складывается достаточно успешно, до вхождения в состав Олимпийской сборной, она много лет занимала лидирующие позиции в составе юниорской сборной России по лыжным гонкам, сообщает ПВГУС.


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