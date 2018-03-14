Стартовал фестиваль баскетбола "Звезды в Самаре"
14 марта 2018 11:31
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Фестиваль баскетбола "Звезды в Самаре" сегодня стартовал на просторах нашей губернии. Но фестиваль вовсе не намерен ограничиваться пределами столицы региона. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич провел мощный мастер-класс в Тольятти при до отказа заполненном СК "Акробат".
Тем временем сегодня вечером в Новокуйбышевске мастер-класс для игроков и тренеров местного "Олимпа" провели Алжан Жармухамедов и Игорь Куделин, вызвав настоящий вострорг у местной публики. И, кстати, были еще и подарки: как и Базаревич в Тольятти, они привезли с собой полтора десятка классных баскетбольных мячей - "пятерок" и "шестерок" для тех, кто начинает свой путь за большими победами.
Продолжение фестиваля подарит всем нам новые эмоции уже в среду, 14 марта. Тренерский семинар Сергея Базаревича, мастер-класс с участием гостей фестиваля, а также вечерняя шоу-программа.
В среду, 14 марта на канале "Россия 24 - Самара" состоится прямая трансляция вечерней шоу-программы фестиваля баскетбола "Звезды в Самаре". Начало эфира - в 18.00, сообщает Федерация баскетбола Самарской области.
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