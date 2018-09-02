Стартовал баскетбольный турнир Samara Open - 2018
2 сентября 2018 12:14
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Баскетбольное утро сегодня в Самаре. Глава региона Дмитрий Азаров вместе с известными баскетболистами отдал дань памяти заслуженному тренеру России Юрию Павловичу Тюленеву, одному из лучших наставников в истории куйбышевско-самарского баскетбола, ветерану Великой Отечественной войны.
Затем начался баскетбольный турнир Samara Open - 2018.
Крупнейшая в Европе площадь им.Куйбышева сегодня - центр спортивной жизни Самарской области. Играют все - от мала до велика! На турнир заявилось рекордное количество команд - 234, сообщает Департамент информационной политики региона.
Фото департамента.
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