Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку
15 января 2018 10:20
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Сильнейшие спортсмены Самарской области будут обеспечены единой экипировкой. Проект реализуется «Центром спортивной подготовки» при поддержке регионального министерства спорта. Спортивную форму получат 400 лучших спортсменов губернии.
По словам директора «Центра спортивной подготовки» Сергея Макарова, выдача спортсменам экипировки – это не только обеспечение им условий для профессиональной деятельности, но и престиж региона. «Губернские спортсмены раньше получали спортивную форму, но в индивидуальном порядке им ее выдавали спортивные школы, если была такая возможность, а она была далеко не всегда. Это все было несистемным, не имело единообразия. При поддержке минспорта и лично Дмитрия Шляхтина нам удалось поднять тему на качественно новый уровень. Мы стали выдавать сильнейшим атлетам единую экипировку известного мирового бренда с надписями «Самарская область» и Samara Region Sport Team. Это происходит впервые в истории самарского спорта», - рассказал Сергей Макаров.
Часть экипировки уже выдана спортсменам. «Экипировка качественная, современная и комфортная. Ее хочется носить, тем более с надписью «Самарская область». Классно, что теперь сильнейшие спортсмены региона будут выглядеть как одна команда, которую всегда сразу видно на любых соревнованиях. Чувство гордости и статуса. Для спортсменов это очень важно. Рад, что у нас начали это делать», - отметил чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийских игр Илья Фролов, сообщает пресс-служба облправительства.
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