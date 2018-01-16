Скейтпарк решили построить в Струковском саду в Самаре
16 января 2018 11:18
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В Самаре все-таки решили построить новый скейтпарк. Он появится в Струковском саду, но не на прежнем месте, а на площадке снесенного бассейна "Чайка". Об этом сообщили 16 января в департаменте городского хозяйства и экологии.
"В настоящее время вопрос прорабатывается с представителями спортивной общественности", - отметили чиновники.
Напомним, старый скейтпарк в Струковском саду разобрали в ходе начавшейся в 2017 году реконструкции. Изначально сообщалось, что в саду построят новый современный парк для поклонников экстремального спорта, однако на прошлой неделе, 11 января, в департаменте заявили, что от этих планов решено отказаться из-за расположения тепловых сетей. При этом было отмечено, что, цитата, "в других местах парка разместить площадку невозможно из-за сложного рельефа".
После этого самарцы начали собирать в интернете подписи под петицией за строительство нового скейтпарк, сообщает Самру.ру.
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