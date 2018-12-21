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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сергей Корниленко и Сергей Рыжиков из "Крыльев Советов" получили тренерские лицензии УЕФА

21 декабря 2018 12:01
162
Сергей Корниленко и Сергей Рыжиков из
Они дают возможность получить высшую тренерскую категорию.

В Академии тренерского мастерства завершилось обучение кандидатов на получение лицензии УЕФА категории "А". Среди тех, кому по итогам экзаменов были выданы тренерские лицензии, есть как действующие, так и бывшие игроки футбольного клуба "Крылья Советов". В первую очередь это голкипер нашей команды Сергей Рыжиков, а также форвард "Крыльев" Сергей Корниленко. Также лицензии категории "A" получили сразу несколько экс-игроков самарского клуба Антон Бобер, Денис Колодин, Сергей Игнашевич, Роман Шишкин и Руслан Аджинджал.

Лицензия УЕФА категории "А" позволяет работать главным тренером команд ФНЛ и ПФЛ, а также помощником главного тренера команд РПЛ и других европейских чемпионатов. Также эта категория дает возможность получить высшую тренерскую категорию – УЕФА Pro, которая позволяет возглавлять клубы высших лиг, сообщается на сайте ФК.

Фото с сайта ФК.
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