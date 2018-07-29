Сегодня второй день продажи билетов на матч "Крылья Советов"- ЦСКА в Самаре

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Сегодня второй день продажи билетов на матч "Крылья Советов"- ЦСКА, на данный момент реализовано более 30000 билетов, сообщает ФК в своем твиттере.Напомним, в 19:00 во вторник на стадионе "Самара Арена" в 1 туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграют футбольные клубы "Крылья Советов" и ПФК ЦСКА.