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Сегодня второй день продажи билетов на матч "Крылья Советов"- ЦСКА в Самаре

29 июля 2018 10:12
21
Сегодня второй день продажи билетов на матч
Матч состоится 31 июля.

Сегодня второй день продажи билетов на матч "Крылья Советов"- ЦСКА, на данный момент реализовано более 30000 билетов, сообщает ФК в своем твиттере.

Напомним, в 19:00 во вторник на стадионе "Самара Арена" в 1 туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграют футбольные клубы "Крылья Советов" и ПФК ЦСКА.
 
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