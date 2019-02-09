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Сегодня в Самаре проходит "Лыжня России"

9 февраля 2019 11:22
89
Сегодня в Самаре проходит
 Гостей ждет культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, конкурсы.

Соревнование "Лыжня России" пройдет в Самаре 9 февраля на УСЦ «Чайка».
Официальная церемония открытия – в 11:35.

Традиционно в ней могут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие в соревнованиях бесплатное.

В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 гостей ждет культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.

«Лыжня России» ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5-6 лет), массовый забег на 2019 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.
Как доехать

Автобусы: № 1, 45, 50, 51, 68, 78,79 (остановка «7-й участок»)

Маршрутное такси: № 1, 113, 389, 392, 406, 447

В день соревнований будут выделены дополнительные автобусные маршруты от остановки «Барбошина Поляна» до места проведения мероприятия.
Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.
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