Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 8 марта, 15:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/03:
USD 65.96
0.12
EUR 74.57
0.15
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сегодня сыграют молодежные команды «Крылья Советов» - «Енисей»

8 марта 2019 11:50
143
Сегодня сыграют молодежные команды «Крылья Советов» - «Енисей».
Игра пройдет на стадионе «Металлург».

Сегодня, 8 марта, 19 тур молодёжного Первенства РПЛ.
Сыграют команды «Крылья Советов-м» - «Енисей-м».
Начало в 12:00.
Игра пройдет на стадионе «Металлург».
Вход свободный.


 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
686
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
570
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
830
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7953
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8451
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8178
Весь список
Спорт в регионе
8 марта 2019  14:44
Следующий матч наша команда проведет 14 марта на выезде с махачкалинским
Молодежный состав "Крыльев Советов" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" – 1:1
Следующий матч наша команда проведет 14 марта на выезде с махачкалинским "Анжи".   Спорт в регионе
41
8 марта 2019  11:50
Сегодня сыграют молодежные команды «Крылья Советов» - «Енисей».
Сегодня сыграют молодежные команды «Крылья Советов» - «Енисей»
Игра пройдет на стадионе «Металлург». Спорт в регионе
143
7 марта 2019  20:29
Он получил антирекордную оценку за технику исполнения - 1,71 балла. Тем не менее, представитель экзотической для фигурного катания страны остался доволен своим выступлением.
Бразильский фигурист выступил на Универсиаде без единого прыжка. Видео
Он получил антирекордную оценку за технику исполнения - 1,71 балла. Тем не менее, представитель экзотической для фигурного катания страны остался доволен своим... Спорт в регионе
372
7 марта 2019  17:55
Система видеопомощи судьям (VAR) дебютировала в Лиге чемпионов со стадии плей-офф нынешнего сезона и уже решила судьбу двух из четырех противостояний 1/8 финала.
Два четвертьфиналиста Лиги чемпионов УЕФА определились с помощью видеоповторов
Система видеопомощи судьям (VAR) дебютировала в Лиге чемпионов со стадии плей-офф нынешнего сезона и уже решила судьбу двух из четырех противостояний 1/8 финала.   Спорт в регионе
357
7 марта 2019  16:48
Завтра произвольная программа.
Тольяттинские фигуристы идут на втором месте после короткой программы на Универсиаде в Красноярске
Завтра произвольная программа.   Спорт в регионе
330
7 марта 2019  14:11
В Самаре состоится 13-ый межрегиональный детско-юношеский турнир на Кубок им. Виктора Карпова
В Самаре состоится 13-ый межрегиональный детско-юношеский турнир на Кубок им. Виктора Карпова
В нем примут участие команды юных футболистов 2007-2008 годов рождения. Спорт в регионе
258
7 марта 2019  11:50
Матч между
Матч между "Крыльями Советов" и "Оренбургом" может состояться 3 апреля
Об этом сообщается в твиттере самарского клуба. Спорт в регионе
196
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
184
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
733
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
717
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
721
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1430
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1268
Весь список

Фоторепортажи
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
197
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
681
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1167
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
899
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2883
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2551
Весь список

Мероприятия
10 март на площади Куйбышева состоится настоящий гастрономический праздник
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Илзе Лиепа провела мастер-класс для хореографов Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные