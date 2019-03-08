Сегодня сыграют молодежные команды «Крылья Советов» - «Енисей»
8 марта 2019 11:50
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Сегодня, 8 марта, 19 тур молодёжного Первенства РПЛ.
Сыграют команды «Крылья Советов-м» - «Енисей-м».
Начало в 12:00.
Игра пройдет на стадионе «Металлург».
Вход свободный.
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