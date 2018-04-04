Сегодня "Крылья Советов" сыграют со "Спартаком"

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Сегодня, 4 апреля утром на стадионе "Металлург" в преддверии кубковой игры "Крылья Советов" – "Спартак" (Москва) состоялось предматчевое совещание. Организаторы ожидают на игре порядка 15 000 болельщиков. Из них порядка 3000 человек будут поддерживать красно-белых.Наша команда вечером выйдет на поле "Металлурга" в сине-белых полосатых футболках и темно-синих шортах. Свитер вратаря зеленый. Москвичи сыграют в футболках и шортах красного цвета. Свитер вратаря желтый.За час до матча в клубном магазине "Крыльев" пройдет автограф и фото-сессия с полузащитником нашей команды Денисом Ткачуком.Матч 1/4 финала ОЛИМП-Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" пройдет сегодня, в 18:30. Стоимость билетов от 300 рублей. Игра будет показана на телеканале "Матч. Наш футбол". Также будет доступна радиотрансляция на волнах "Самара-Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), сообщается на сайте ФК.