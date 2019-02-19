Сегодня "Крылья Советов" проведут в Турции две игры основным составом

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Вторник 19 февраля - футбольный день "Крыльев" в Турции. Основной состав нашей команды проведет две игры: в 12-00 с фк "Колдинг" (Дания) и в 18-00 с фк "Лиепая" (Латвия). Соперником молодежного состава самарцев станет "Окжетпес"(Казахстан). Начало в 12-00.