Сборная Вооруженных Сил РФ – победитель 50-го чемпионата мира CISM по плаванию в общекомандном зачете

120

21 августа, в Самаре в бассейне ЦСК ВВС самарского филиала ЦСКА прошли соревнований заключительного дня 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Армейские спортсмены-военнослужащие завоевали в этот день 6 наград разного достоинства - 3 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую. По итогам турнира пловцы сборной Вооруженных Сил РФ стали победителями домашнего чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих.Чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих впервые проходил в России. Было разыграно 39 комплектов наград. С 14 золотыми медалями команда Вооруженных Сил Российской Федерации выиграла общекомандный зачет. Второе место заняла команда Бразилии с 10 золотыми медалями. Армейские пловцы также выиграли 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Сборная Вооруженных сил Бразилии получила 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третье место заняла команда Польши. На их счету 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых награды.Торжественная церемония закрытия 50-го чемпионата мира CISM по плаванию состоится 22 августа в 16.00 в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Фото pixabay.com