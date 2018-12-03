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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарцы стали призерами Кубка России по самбо

3 декабря 2018 12:40
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Самарцы стали призерами Кубка России по самбо Он является отборочным стартом к Кубку мира по самбо.
Он является отборочным стартом к Кубку мира по самбо.

С 26 по 29 ноября в городе Кстово Нижегородской области проходил Кубок России по самбо, который является отборочным стартом к Кубку мира по самбо.

Владимир Березовский одержал победу в весовой категории до 62 кг

В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 64 кг серебро завоевала самарская самбистка Ольга Крюкова.

В турнире по боевому самбо обладателем Кубка России стал Никита Подковальников, сообщает Минспорта региона.
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