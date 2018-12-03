Самарцы стали призерами Кубка России по самбо

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С 26 по 29 ноября в городе Кстово Нижегородской области проходил Кубок России по самбо, который является отборочным стартом к Кубку мира по самбо.Владимир Березовский одержал победу в весовой категории до 62 кгВ соревнованиях среди женщин в весовой категории до 64 кг серебро завоевала самарская самбистка Ольга Крюкова.В турнире по боевому самбо обладателем Кубка России стал Никита Подковальников, сообщает Минспорта региона.