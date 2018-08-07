Самарцы смогут попробовать свои силы в Гонке героев
7 августа 2018 13:26
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25 августа в Самарской области на полигоне «Рощинский» состоится «Гонка героев» - военно-спортивное мероприятие, в котором смогут принять участие все желающие, обладающие хорошей спортивной подготовкой (18+).
Центральное событие мероприятия – соревнования команд по прохождению полосы препятствий, аналогичной той, которая используется при армейских тренировках. Прохождение полосы требует достаточно высокого уровня физической подготовки. Некоторые из испытаний можно пройти только при условии слаженной работы всей команды.
Кроме того, в программе «Гонки» - показательные выступления представителей Вооруженных Сил Российской Федерации, выставка военной техники и вооружения, концертная программа, развлекательная программа для детей.
Гонка традиционно проходит в ряде регионов Российской Федерации. Всего за годы проведения мероприятий «Гонки героев» в них приняли участие в общей сложности 500 000 человек.
В 2017 году количество участников и зрителей «Гонки Героев» достигло рекордной отметки в 200 000 человек, а география проекта расширилась практически на всю Россию - от Калининграда до Камчатки.
В Самаре участников мероприятия ожидает 8-километровая трасса с 29 испытаниями, причем некоторые из них будут новыми, разработанными конструкторами «Гонки Героев» в 2018 году.
В этом году впервые в мероприятии запланировано участие детей. Для них подготовлена детская трасса протяженностью в 600 метров с десятью препятствиями. Среди детских препятствий - вариации «взрослых» испытаний: забор со сложными перилами, переход по сетке, испытание моряков (горизонтальная сетка), а также специально разработанные детские конструкции. Есть даже свой вариант легендарного «Эвереста» - «Царь-Гора» (высотой чуть более 2 метров).
Ожидается, что в самарской Гонке героев примут участие 2500 участников и примерно 5000 зрителей. Зарегистрироваться для участия в «Гонке Героев» можно на сайте лигагероев.рф, сообщает пресс-служба облправительства.
Дополнительная информация по проекту - на сайте лигагероев.рф. Аккредитация СМИ - massmedia@heroleague.ru.
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