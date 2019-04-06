Самарцы показали класс в керлинге
6 апреля 2019 12:45
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С 27 марта по 2 апреля в Сочи прошло первенство России по кёрлингу среди юниоров до 22 лет. Всего в соревнованиях приняли участие 24 команды, которые были поделены на две группы — А (16 команд) и Б (8 команд). Юношеская команда Самарской области (Сазонов Данила, Мензелеев Илья, Куснеев Тимофей, Батыркин Иван, Трофименко Ярослав) завоевала бронзу в группе Б. Самарская команда девушек (Кунц Валерия, Богатова Софья, Безпризорнова Ирина, Богатова Полина) стали 4-ми, пишет СО ОНЛАЙН.
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