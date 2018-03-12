Самарцы отличились на первенстве Европы по фехтованию

70

В Сочи состоялось первенство Европы по фехтованию. Около 900 спортсменов из 44 стран. У представителей Самарской области - 5 медалей, сообщает Минспорта региона. Кирилл Бородачев - 2 золотых награды (рапира). Антон Бородачев - 1 золото (рапира). Мария Зинюхина - золото (сабля). Екатерина Тарасова - серебро (шпага).