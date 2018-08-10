Самарцев приглашают на марафон по самым красивым местам города
10 августа 2018 12:46
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В воскресенье, 19 августа, в Самаре во второй раз пройдет марафон на кубок главы города. Ожидается, что он соберет более 5 тыс. участников и 10 тыс. болельщиков из 150 городов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Профессионалы и любители смогут побороться за звание лучшего на нескольких дистанциях: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), марафон на двоих 2×21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5×3 км и детский — 600 метров. Победители на 42,2 км, 21,1 км, 10 км получат денежные призы.
В этом году дистанция полумарафона будет проходить в один круг, а марафон — в два. Старт и финиш — рядом с набережной реки Волги, в районе бассейна ЦСКА. Участнику предстоит пробежать вдоль самарских достопримечательностей: Жигулевского пивоваренного завода, Струковского сада, театра драмы, Иверского монастыря, площади Славы и т. д.
Кроме того, на марафоне бегунов и болельщиков ждет развлекательная программа с участием самарских артистов и различные активности от организаторов и партнеров соревнований.
На финише все участники независимо от места и возраста получат уникальные коллекционные медали.
Зарегистрироваться на второй самарский марафон на кубок главы города можно на официальном сайте. Подробности на страницах в социальных сетях: vk: runstudiosamara, facebook: RunStudioSamara, Instagram: samaramarathon.
Организаторы марафона — администрация Самары, Федерация легкой атлетики Самарской области и школа бега Run Studio Samara, пишет Волга Ньюс.
pixabay.com
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