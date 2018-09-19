Самарское «Динамо» провело две встречи на выезде с МФК КПРФ
19 сентября 2018 11:49
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В рамках третьего тура Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги самарское «Динамо» провело две встречи на выезде с МФК КПРФ.
В обоих матчах самарцы уступили. Первую игру проиграли со счётом 0:7. Второй матч прошёл в острой, даже сверхжёсткой борьбе. Никто из соперников не хотел уступать и на перерыв команды ушли при ничейном счёте 2:2. Во втором тайме характер борьбы не изменился, равенство в счёте сохранялось почти до конца встречи. Но мастерство и опыт футболистов КПРФ, составляющих добрую половину сборной страны и имеющих в своём составе трёх высококлассных бразильских легионеров, всё же, сказалось на конечном результате. Коммунисты снова праздновали победу, теперь со счётом 4:2.
Впереди у МФК «Динамо»(Самара) небольшой игровой перерыв, связанный с переносом матчей четвёртого тура на более поздний срок и команда продолжит тренироваться — готовиться к следующим матчам Чемпионата, сообщает СО ОНЛАЙН.
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