Самарский спортсмен выиграл международный турнир по настольному теннису

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В Верхней Пышме состоялся международный турнир по настольному теннису «Кубок УГМК». В нем участвовали спортсмены 1997 года рождения и старше из различных регионов РФ, а также представители Казахстана.Победителем соревнований стал самарский теннисист Лев Волин. В финале 18-летний Волин взял верх над 21-летним представителем Казани Данилой Травиным – 4:3, сообщает Минспорта области.