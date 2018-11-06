Самарский спортсмен стал призером всероссийского турнира по настольному теннису

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В Казани состоялся всероссийский турнир по настольному теннису «Надежды Республики Татарстан». В нем принимали участие спортсмены 2008 года рождения и моложе.Самарский спортсмен Алексей Егоров стал бронзовым призером соревнований, сообщает Минспорта региона.