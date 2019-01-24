Самарский рапирист стал лучшим на первенстве России
24 января 2019 12:51
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Чемпионат стартовал в Санкт-Петербурге. Предварительный раунд лучше всех прошли брат Кирилла Антон Бородачев, который выиграл все бои с соотношением уколов 30:3, а также москвич Иван Трошин и петербуржец Антон Кораблин. Однако в туре прямого выбывания Антон Бородачев, являющийся лидером российского рейтинга, добрался только до 1/16 финала, где уступил петербуржцу Вадиму Базулеву, занимающему в списке рапиристов-юниоров России седьмое место, — 11:15. Кораблин и Трошин продержались чуть дольше, завершив борьбу в 1/8 финала.
Сразу четверо претендентов на победу: Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев, Богдан Бармаков и Даниил Федоров пробились в 1/8 финала, где встретились между собой. В ¼ финала Кирилл Бородачев стал единственным в четверке сильнейших, представлявшим не Санкт-Петербург. Компанию ему составили Вадим Базулев, Дмитрий Осипов и Захар Козлов. Однако в итоге именно Кирилл и стал лучшим. В полуфинале он обыграл Базулева — 15:12, а в финале взял верх над Осиповым — 15:10, пишет СО ОНЛАЙН.
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