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Самарский пятиборец - бронзовый призер первенства России

24 января 2019 12:42
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Самарский пятиборец - бронзовый призер первенства России Первое место занял челябинец.
Первое место занял челябинец.

В Санкт-Петербурге состоялось первенство России по современному пятиборью среди кадетов.

Первое место занял челябинец Владимир Заболотских, ростовчанин Пётр Борщёв - второй, Андрей Смирнов из Самары стал третьим, сообщает Минспорта региона.

pixabay.com

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