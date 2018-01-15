Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» с этого года вошел во всероссийский календарь соревнований
15 января 2018 13:55
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27 января в поселке Управленческий состоится открытый Самарский лыжный марафон "Сокольи Горы". Это будет четвертый марафон, который проводится в самом центре Сокольих гор - лучшем месте Самарской губернии для активных занятий циклическими видами спорта (лыжи, бег, велосипед).
Важно отметить, что с 2018 года самарский марафон "Сокольи Горы" вышел на новый уровень, став полноправным членом серии лыжных марафонов России Russialoppet и вошел во всероссийский календарь соревнований. Напомним, по итогам проведения соревнований прошлого года, для участия в лыжном марафоне «Сокольи Горы 2017» собрались представители 21 региона России в это году круг участников может быть расширен. Оргкомитет приглашает посетить Самарскую губернию всех любителей лыжного спорта.
Лыжный марафон "Сокольи Горы 2018" решили посвятить памяти Виктора Ольховского. Руководитель департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, председатель Самарской областной Федерации лыжных гонок ушел из жизни в конце 2016 года, ему было всего 45 лет. В 2015 году, когда областная федерация решила возродить Самарский лыжный марафон – Виктор Ольховский всячески поддерживал эти соревнования.
Регистрация участников открытого Самарского лыжного марафона "Сокольи Горы" ведется на сайте: http://ski63.ru/marathon/474/.
Трасса проходит по возвышенности среди лесного массива, откуда участникам открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Дистанции рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Набор высоты на 50 км – 475 метров, спуски прямые и открытые.
Кроме наград всем лыжникам гарантированы: свежий воздух, трасса вне городского шума, заснеженный лес и Сокольи горы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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