Самарский дзюдоист завоевал золото юношеского Кубка Европы

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Свыше трехсот юношей и девушек стали участниками Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. На татами в Манеже стадиона «Арсенал» вышли представители 19 стран, включая две заокеанские – Аргентину, где летом пройдет третья юношеская Олимпиада, и Австралию, спортсмены которой в прошлом году впервые попробовали свои силы на российском этапе континентальных стартов в Европе.Самой большой делегацией стала домашнем этапе российская сборная. В нее вошли порядка 150 спортсменов, в том числе и 5 самарцев: Сергей Алямкин в весовой категории 73 кг, Даниил Умаров в весовой категории 81 кг, Артем Фоменков в весовой категории 90+ кг, Анна Риганова в весовой категории 57 кг, Евгения Павлова в весовой категории 63 кг.Самый лучший результат из дзюдоистов нашего региона показал Даниил Умаров, став победителем Кубка.Сергей Алямкин показал пятый результат. В своей подгруппе он прошел всех соперников и вышел в полуфинал, однако две последующие встречи, за выход в финал и схватку за бронзу, проиграл. Анна Риганова стала девятой, Артем Фоменков и Евгения Павлова проиграли свои первые схватки, пишет Минспорта региона.