Самарский дзюдоист выиграл молодежное первенство Европы

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На завершившемся 4 ноября в венгерском Дьёре молодежном первенстве Европы золото завоевал самарец Арман Адамян (школа МБУ г.о. Самара СШОР №6, тренер Антонян А.Э.). Дзюдоист победил в весовой категории 100 кг.Вице-чемпион юниорских первенств Европы и мира, призер турнира «Гран-при» в Анталии Арман Адамян начал день со второго круга, где без видимых усилий разобрался с румыном Васианом, красивыми бросками заработав сначала «ваза-ари», а затем и «иппон». Украинца Гуцола Арман сокрушил, технично зацепив ногой и опрокинув на татами в самом начале схватки, а чемпиона Европы-2016 среди юниоров австрийца Фару, выигравшего у россиянина в полуфинале Первенства Европы до 21 года в Испании два года назад – в середине третьей минуты. Мощный, взрывной и техничный Арман первой атакой добился преимущества в полпобеды, продолжил преследовать соперника в партере, и со второй попытки удержал австрийца положенные для чистой победы секунды.Представитель Германии Шоэнефелд хоть и не обладал большими титулами, как предыдущий оппонент Адамяна, к финалу прошел уверенно. Однако сопротивляться напору россиянина, приблизившегося в заветному «золоту» максимально близко, немцу было не по силам.Коронный зацеп и Шоэнефелд оказывается на татами – «ваза-ари». Вторая атака и снова грамотная связка – партер и удержание, которое было доведено до победного конца, несмотря на некомфортно надвинувшееся на голову кимоно. Переполненный радостью, Адамян сошел с татами под звуки «Калинки-малинки», раздаривая улыбки и делясь радостью со всеми встречающимися ему на пути, сообщает Минспорта области.