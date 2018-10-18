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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарский боксер завоевал золото в Европе

18 октября 2018 11:18
99
Самарский боксер завоевал золото в Европе Он был признан лучшим боксером турнира.
Он был признан лучшим боксером турнира.

Боксер школы "Ринг"- сильнейший в Европе! В Анапе состоялось первенство Европы по боксу (15-16 лет). Спортсмен Самарской области Тимур Авдоян (школа «Ринг», тренер - Виталий Хаджиониди) завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг, а также был признан лучшим боксером турнира, сообщает Департамент информационной политики региона.
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