Самарский боксер завоевал золото в Европе

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Боксер школы "Ринг"- сильнейший в Европе! В Анапе состоялось первенство Европы по боксу (15-16 лет). Спортсмен Самарской области Тимур Авдоян (школа «Ринг», тренер - Виталий Хаджиониди) завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 80 кг, а также был признан лучшим боксером турнира, сообщает Департамент информационной политики региона.