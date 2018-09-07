Самарский армеец — второй на Кубке России по стрельбе
7 сентября 2018 13:42
83
В селе Игнатово Московской области завершились Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия на призы Президента Стрелкового Союза России. Медали Кубка страны разыграли мужчины в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».
Спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА мастер спорта международного класса Евгений Ищенко показал 1165 очков в квалификации и 454.8 очка в финале и стал серебряным призёром. Третье место Кубка страны занял мастер спорта международного класса из Архангельской области Станислав Кузнецов, попавший 1165 очков в квалификации и 441.4 очка в финале. «Золото» завоевал заслуженный мастер спорта из Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Соколов, показав 1176 очков из 1200 возможных в квалификации и 457.7 очка в финале, пишет СО ОНЛАЙН.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
509
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
455
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
408
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7510
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8048
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7812
Спорт в регионе
7 сентября 2018 13:42
Он стрелял из трёх положений на дистанции 50 метров. Спорт в регионе
82
6 сентября 2018 23:36
В современном футболе гол на выезде забить проще, нежели в те времена, когда вводилось данное правило. Спорт в регионе
277
6 сентября 2018 23:21
Клубу такое поведение игрока, разумеется, не понравилось. Ему отказались выплачивать заработную плату за время отсутствия. Спорт в регионе
341
6 сентября 2018 22:34
Молло выступал за "Крылья Советов" на протяжении двух сезонов, проведя 38 игр и отметившись пятью забитыми мячами. Спорт в регионе
325
6 сентября 2018 11:09
Зрителям и участникам организаторы обещают яркое зрелище и массу адреналина. Спорт в регионе
178
5 сентября 2018 20:03
Речь об этом шла на встрече главы государства с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Спорт в регионе
252
5 сентября 2018 17:10
В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие – бесплатное. Спорт в регионе
239
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
275
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
446
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1615
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1093
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2013
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
454
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1378
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
970
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1059
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1033
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
770
Мероприятия