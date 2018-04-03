Самарские спортсмены завоевали медали первенства России по настольному теннису

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В Салавате состоялось первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет. В нем принимали участие 157 сильнейших теннисиста из 27 регионов страны. Медали соревнований завоевали спортсмены Самарской области.В личном первенстве Лев Волин и Екатерина Зиронова стали бронзовыми призерами.В парном разряде среди девушек Екатерина Зиронова, выступая вместе с Элизабет Абраамян из Нижегородской области, выиграла золото.В командном турнире среди юношей Самарская область (Лев Волин, Егор Овчинников, Руслан Швайко, Роман Иванов) завоевала серебро, уступив в финале соперникам из Москвы (1:3).В общекомандном зачете Самарская область заняла 2 место. Первая позиция у Москвы, третьи - Ленинградская область, сообщает Минспорта региона.