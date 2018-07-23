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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарские спортсмены — чемпионы России по гребле на байдарках и каноэ

23 июля 2018 12:14
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Самарские спортсмены — чемпионы России по гребле на байдарках и каноэ
Наши гребцы завоевали 10 медалей.

В Москве состоялся чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. По его итогам спортсмены Самарской области завоевали 10 медалей. Серебро завоевали Илья Штокалов в каноэ-одиночке на 1000 метров и Кристина Полежай в байдарке-двойке на 200 метров. Михаил Павлов занял 1 место в каноэ-одиночка на 500 метров и в каноэ-четверке на 500 метров, 2 место в каноэ-двойке на 500 метров. Ксения Курач получила золото в каноэ-одиночке на 500 метров и 5 км, каноэ-двойке на 200 метров. Также у нее серебро в каноэ-одиночке на 200 метров. Ксения Никифорова завоевала золотую медаль в каноэ — двойке на 200 метров. Михаил Павлов, Ксения Курач и Ксения Никифорова прошли отбор на чемпионат мира, который состоится с 22 по 26 августа в Португалии, пишет СО ОНЛАЙН.
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