Самарские активисты Народного фронта провели в Кинеле акцию «ГТО со звездой»

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Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области совместно с участниками команды «Молодежки ОНФ» и при поддержке администрации города Кинеля провели акцию «ГТО со звездой». На открытую тренировку с экспертом регионального отделения ОНФ, чемпионом Европы по вольной борьбе 2006 г. Сергеем Сурковым пришли более 60 школьников. Многие были с родителями. Участники акции попробовали сдать нормы ГТО в своих возрастных группах.«Целью данной акции ОНФ является привлечение детей, молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни, популяризация всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», – пояснил Сурков.Спортсмены и тренеры спортивного клуба «Пересвет» вместе с титулованными спортсменами объясняли участникам, как правильно выполнять то или иное спортивное испытание.«Когда среди инструкторов спортсмены, достигшие больших высот в спорте на международном уровне, – это большой стимул для молодежи показать себя с лучшей стороны и претендовать на золотой нагрудный знак ГТО. А когда рядом взрослые серьезные люди на равных с молодежью штурмуют турник, ты понимаешь, что ГТО не просто объединяет поколения, этот комплекс становится частью общей массовой культуры», – считает участник команды «Молодежки ОНФ» Джавид Садыхов.В качестве инструкторов в мероприятии приняли участие молодые спортсмены, прославляющие Кинель, – призеры и победители международных соревнований Яна Фильчакова, Иван Онуфриев и Евгений Кириченко. Попробовать свои силы в сдаче норм ГТО приехали и представители властей.«Мы обратили внимание, как много пришло родителей, – отметил Сурков. – Они поддерживают порыв ребят сдавать нормы ГТО, значит, они будут поддерживать и дальнейшее их увлечение, если не спортом, то физкультурой. Важно, что это мероприятие объединяет любителей самых разных видов спорта, стимулирует развитие семейного спорта, ставит заслон вредным привычкам и асоциальному поведению. Я уверен, что возрождение традиций ГТО – это, по сути, залог здорового будущего нашей страны».Всего к всероссийской акции ОНФ «ГТО со звездой» в рамках проекта «Легенды спорта – детям» в целом по стране присоединились более 25 тыс. человек.