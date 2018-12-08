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Самарские "Крылья Советов" сегодня завершат год самым "зимним" матчем в своей истории

8 декабря 2018 11:51
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Самарские
Наша команда сыграет "Ростовом".

Сегодня утром на стадионе "Самара Арена" состоялось предматчевое совещание, посвященное игре 17-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" – "Ростов".

На нем представители команд обсудили вопросы, связанные с проведением поединка, а также представили игровую форму. Заключительную встречу в 2018-м году "Крылья" проведут в своих традиционных домашних футболках синего цвета и темно-синих шортах (свитер вратаря фиолетового цвета). Гости сыграют в желто-синих цветах (форма вратаря зеленого цвета).

Этот матч станет самым поздним для "Крыльев Советов" в году. Еще никогда своей истории самарцы не проводили официальные матчи 8 декабря. Таким образом, встреча с "Ростовом" станет для нашей команды самой "зимней" в истории.

Представители обеих команд отметили хорошее состояние поля, на котором состоится игра. Что касается посещаемости, то организаторы ожидают на матче до 10 тысяч зрителей. Около 30 болельщиков будут поддерживать "Ростов". Касса на стадионе "Самара Арена" работает с 11:00 около Gate 2. Напоминаем, что всех болельщиков ждет бесплатный чай, а также конкурсы и другие развлечения. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Матч "Крылья Советов" – "Ростов" начнется в 13:30 и будет показан в прямом эфире каналов "Матч ТВ" и "Матч. Премьер" (комментаторы Дмитрий Шнякин и Дмитрий Петров). Также доступна трансляция на "Радио-Самара-Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), сообщается на сайте ФК.

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