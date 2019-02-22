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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская теннисистка выиграла зимнее первенство Европы

22 февраля 2019 12:57
81
Самарская теннисистка выиграла зимнее первенство Европы
Соревнования проходили в чешском городе Раковник.

Самарская теннисистка Анастасия Гурьева в составе сборной команды России стала победителем зимнего первенства Европы (девушки 14 лет и моложе). Соревнования проходили в чешском городе Раковник.

Россиянки последовательно обыграли сборные команды Беларуси, Швейцарии, а в финале - хозяек соревнований сборную Чехии, сообщает Минспорта области.

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