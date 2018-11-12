Самарская шпажистка завоевала золото этапа Кубка мира

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В Таллине состоялся этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин. В нем принимали участие более 250 спортсменок из 47 стран.В составе сборной РФ выступала самарская шпажистка Виолетта Храпина. В командном турнире наши фехтовальщицы завоевали золото, обыграв в финале француженок-45:43, сообщает Минспорта региона.