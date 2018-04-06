Самарская область предложит гостям широкий выбор объектов размещения
6 апреля 2018 10:48
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В настоящий момент 382 объекта размещения региона получили свидетельства о классификации. Их совокупный номерной фонд составляет 13 891 гостиничных номера, способных принять 32 438 человек. Настоящее украшение Самары – новый пятизвездочный отель под южно-корейским брендом Lotte – увеличит номерной фонд ещё на 197 номеров разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Таким образом, гостиничный сектор Самарской области на сегодняшний день удовлетворит потребности российских и иностранных болельщиков в полной мере – по предварительным оценкам на каждый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм в Самаре ожидается до 25 тысяч гостей. Самый дешевый номер в гостинице категории «одна звезда» будет стоить 2250 – 4160 рублей, самый дорогой в категории «пять звезд» 15600 – 75310 рублей.
Места размещения болельщиков и спортсменов будут под особым контролем, поскольку на период проведения чемпионата города-организаторы обязаны не только предоставить комфортную инфраструктуру для туристов, но и обеспечить их безопасность. В этой связи департамент туризма Самарской области регулярно проводит мониторинги объектов размещения, участвует в комиссионных обследованиях, организации «круглых столов» и семинаров, проводит консультации по подготовке документов, организует и проводит тренинги.
В связи с выходом Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 года №447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов», гостиницы проходят категорирование и получают соответствующие документы.
По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, вся работа по направлению «Гостеприимство» требует ориентации на статистику и опыт других стран-организаторов чемпионатов мира по футболу. Альтернативные средства размещения с учетом специфики категории болельщиков и лиц, путешествующих без билетов на матчи, их платежеспособности также будут востребованы. Как бы то ни было у гостей должно надолго остаться положительное впечатление о местном гостеприимстве, а главное, желание когда-нибудь вернуться снова, сообщает smr2018.ru.
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