Самарская область - бронзовый призер первенства России по футзалу (спорт глухих)

136

Юношеская сборная команда Самарской области заняла 3 место на первенстве России по футзалу (спорт глухих). Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд.Команда Самарской области была сформирована из спортсменов муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» ( старший тренер Богданов В.А., тренер Доркичев С.А., руководитель школы - Кондрашов А.А.).В номинациях лучший игрок первенства России был признан Куркин Михаил, а лучшим защитником - Веденеев Александр, сообщает Минспорта региона.