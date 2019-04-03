Самарская область - бронзовый призер первенства России по футзалу (спорт глухих)
3 апреля 2019 12:42
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Юношеская сборная команда Самарской области заняла 3 место на первенстве России по футзалу (спорт глухих). Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд.
Команда Самарской области была сформирована из спортсменов муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва № 9» ( старший тренер Богданов В.А., тренер Доркичев С.А., руководитель школы - Кондрашов А.А.).
В номинациях лучший игрок первенства России был признан Куркин Михаил, а лучшим защитником - Веденеев Александр, сообщает Минспорта региона.
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