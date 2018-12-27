Самарская команда шпажисток взяла бронзу на Кубке России
27 декабря 2018 13:54
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Вчера, 26 декабря в Сочи завершился Кубок России по фехтованию на шпаге среди женщин. Сборная Самарской области в составе Влады Власовой, Алёны Комаровой, Ирины Охотниковой и Виолетты Храпиной завоевала бронзовые награды.
В полуфинале девушки уступили первой сборной Москвы, а в матче за третье место убедительно выиграли у третьей сборной Москвы (45-33). Днем ранее выступали мужские коллективы шпажистов. Самарские ребята в составе Данилы Послушаева, Николая Сторожилова, Павла Сухова и Паши Сухова заняли четвертое итоговое место, уступив в борьбе за третье место второй сборной Москвы (45-37), пишет СО ОНЛАЙН.
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