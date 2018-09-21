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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарская гимнастка завоевала золото

21 сентября 2018 11:12
93
Самарская гимнастка завоевала золото Ксения Полякова выступала в составе сборной.
Ксения Полякова выступала в составе сборной.

Спортсменка Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области Ксения Полякова в составе сборной России выиграла золотую награду в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Россиянки набрали 46,300 балла, серебро досталось итальянкам (44,825), бронза у болгарок (42,050). Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, сообщает СО ОНЛАЙН.


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