Самарская гимнастка завоевала золото
21 сентября 2018 11:12
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Спортсменка Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области Ксения Полякова в составе сборной России выиграла золотую награду в групповых упражнениях в многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Россиянки набрали 46,300 балла, серебро досталось итальянкам (44,825), бронза у болгарок (42,050). Попав на подиум в многоборье, россиянки также завоевали олимпийскую лицензию для участия в Играх-2020, которые пройдут в Токио, сообщает СО ОНЛАЙН.
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