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На первенстве России по пляжному волейболу пара из Самарской области завоевала золото
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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Самарчанки отличились на первенстве России по пляжному волейболу

18 августа 2018 10:33
155
Самарчанки отличились на первенстве России по пляжному волейболу Они в паре завоевали золото.
Они в паре завоевали золото.

Под Анапой завершилось первенство России пляжному волейболу (до 17 лет). Пара из Самарской области Арина Михайлина (Тольятти) – Валерия Забара (Отрадный) завоевала золото, сообщает Минспорта Самарской области.
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