«Самара» в матче Суперлиги на выезде переиграла «Зенит-Фарм»

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25 января в очередном матче Суперлиги «Самара» в Санкт-Петербурге переиграла «Зенит-Фарм».По итогам 82:59 — уверенная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Евгений Фидий (15 очков), Алексей Зозулин и Алексей Чиликин (по 14 очков).Следующий свой матч «Самара», занимающая второе место в таблице Суперлиги, проведет 28 января там же в Санкт-Петербурге. Ее соперником станет «Спартак».Фото: БК «Зенит»