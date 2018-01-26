«Самара» в матче Суперлиги на выезде переиграла «Зенит-Фарм»
26 января 2018 10:58
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25 января в очередном матче Суперлиги «Самара» в Санкт-Петербурге переиграла «Зенит-Фарм».
По итогам 82:59 — уверенная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Евгений Фидий (15 очков), Алексей Зозулин и Алексей Чиликин (по 14 очков).
Следующий свой матч «Самара», занимающая второе место в таблице Суперлиги, проведет 28 января там же в Санкт-Петербурге. Ее соперником станет «Спартак».
Фото: БК «Зенит»
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