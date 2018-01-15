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«Самара» проведет очередные матчи баскетбольной Суперлиги

15 января 2018 11:40
86
«Самара» проведет очередные матчи баскетбольной Суперлиги Матчи пройдут в «МТЛ Арене».
Матчи пройдут в «МТЛ Арене».

На этой неделе баскетболисты «Самары» проведут очередные матчи чемпионата Суперлиги: в «МТЛ Арене» они сыграют с «Иркутом» и «Спартаком-Приморье».

18 января самарцы примут иркутский «Иркут». Серебряный призер прошлого сезона, в нынешнем иркутяне пока выступают не очень убедительно, замыкая первую восьмерку. Но в январе они набрали неплохой ход: впервые в своей истории пробились в «Финал четырех» Кубка России и дважды переиграли недавнего лидера Суперлиги, московский ЦСКА-2.
21 января гостем нашей команды станет «Спартак-Приморье». Владивостокцы сейчас занимают первое место в таблице Суперлиги, за последний месяц выиграв шесть матчей из семи.
В ноябре «Самара» встречалась с этими командами на выезде, добившись двух побед: 77:64 в Иркутске и 81:69 во Владивостоке.

Матч «Самары» с «Иркутом» состоится 18 января, начало в 19-00, игра со «Спартаком-Приморье» — 21 января, начало в 18-00.
Матчи пройдут в «МТЛ Арене» (ул. Советской Армии, 253а). Вход для болельщиков свободный.


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