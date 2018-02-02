«Самара» переиграла «Урал» и сохранила первое место в таблице Суперлиги

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1 февраля в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Урал» из Екатеринбурга.78:62 — «Самара» одержала восьмую подряд победу в чемпионате. Самыми результативными в ее составе стали Артем Яковенко (20 очков), Алексей Зозулин (15), Алексей Голяхов (11) и Дмитрий Головин (10 очков).Благодаря этой победе самарцы сохранили за собой место во главе турнирной таблицы.Уже в воскресенье, 4 февраля, «Самара» вновь выйдет на паркет «МТЛ Арены»: она сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК». Начало матча — в 18-00.