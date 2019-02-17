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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Самара Арену" готовят к возобновлению футбольного сезона

17 февраля 2019 10:49
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Примет ли стадион матч 9 марта, зависит от погоды.

В областной столице продолжается подготовка ко второй части РПЛ, в которой принимают участие и самарские "Крылья Советов". Как рассказал "КП-Самара" председатель совета директоров клуба Александр Фетисов, сейчас руководство стадиона "Самара Арена" делает все, чтобы первый матч весны был сыгран у них. При этом все зависит от погоды и снегопадов.

- Сегодня мы провели совещание на "Самара Арене", разработали план уборки. Сложность представляет купол, на нем работают альпинисты, он размером почти как несколько полей. А вот газон чувствует себя хорошо, уже начала подрастать новая свежая трава, и это нас радует, - поделился Фетисов.

Сейчас газон освобождают от "одежды", под которой он зимовал. Скорее всего его снова накроют парником. Также Фетисов уточнил что от "Самара Арены" придется вывезти очень много снега, это планируют сделать в кратчайшие сроки:

- Но "Металлург" по-прежнему остается запасным вариантом, на нем мы в прошлом году постелили искусственный газон, и если погода в начале марта не будет к нам благосклонна, то 9 марта сыграем именно там.

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